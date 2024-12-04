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        Konya'da "dil düşürme" yöntemiyle evlerden hırsızlık yapan kadın yakalandı

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, evlerden ziynet eşyası çalan kadın şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 13:27 Güncelleme: 04.12.2024 - 13:27
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        Konya'da "dil düşürme" yöntemiyle evlerden hırsızlık yapan kadın yakalandı
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        Konya'nın Selçuklu ilçesinde, evlerden ziynet eşyası çalan kadın şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, "dil düşürme" yöntemiyle girilen 8 evden ziynet eşyası çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, izlediği güvenlik kameralarından, şüphelinin S.L. olduğunu tespit etti.

        Hırsızlık suçlarından poliste kaydı bulunan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        Şüphelinin hırsızlık yapmak için bazı binalara girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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