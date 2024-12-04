BÜSAT Başkanı Soydemir güven tazeledi

Kümelenmelerin sektörler arasında iş birliği, dayanışma ve bilgi paylaşımını öncelediğini belirten Küçükbacak, "Oda'mız şehrimizdeki birçok kümelenmenin kurulmasına öncülük etmiştir. Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi, Konya Döküm Kümesi, Konya Ayakkabı Kümesi, Konya Tarım Makineleri Kümesi ile Bütünsel Güvenlik, Sağlık ve Teknoloji Kümelenmesi, Oda'mız öncülüğünde kurulan kümelerimizdir." dedi.

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