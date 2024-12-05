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        Sarayönü'nde siber farkındalık eğitimi düzenlendi

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde "Siber Farkındalık Programı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:34 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:34
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        Sarayönü'nde siber farkındalık eğitimi düzenlendi
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        Konya'nın Sarayönü ilçesinde "Siber Farkındalık Programı" gerçekleştirildi.

        Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu'ndaki etkinlikte Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanları öğrencilere internet güvenliği ve siber tehditler hakkında bilgi verdi.

        Programda, dijital dünyadaki tehlikelerden korunmanın yolları, bilinçli internet kullanımı ve sosyal medyada kişisel bilgilerin korunması gibi konular ele alındı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte uzmanlar, güncel siber tehditler ve alınması gereken önlemler hakkında detaylı sunumlar yaptı.

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, özellikle gençlerin sıklıkla karşılaşabileceği oltalama, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı gibi siber saldırılara karşı nasıl önlem alınabileceğini anlattı. Ayrıca, güvenli şifre oluşturma yöntemleri, sosyal medyada dikkat edilmesi gereken hususlar ve veri ihlallerine karşı farkındalık kazandıracak uygulamalı örnekler de paylaşıldı.

        Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu yönetimi, bu tür programların gençlerin bilinçlendirilmesi ve siber suçlara karşı duyarlılık kazanması açısından önemine dikkat çekerek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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