Sarayönü'nde siber farkındalık eğitimi düzenlendi

Konya'nın Sarayönü ilçesinde "Siber Farkındalık Programı" gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu'ndaki etkinlikte Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uzmanları öğrencilere internet güvenliği ve siber tehditler hakkında bilgi verdi.

Programda, dijital dünyadaki tehlikelerden korunmanın yolları, bilinçli internet kullanımı ve sosyal medyada kişisel bilgilerin korunması gibi konular ele alındı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte uzmanlar, güncel siber tehditler ve alınması gereken önlemler hakkında detaylı sunumlar yaptı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, özellikle gençlerin sıklıkla karşılaşabileceği oltalama, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı gibi siber saldırılara karşı nasıl önlem alınabileceğini anlattı. Ayrıca, güvenli şifre oluşturma yöntemleri, sosyal medyada dikkat edilmesi gereken hususlar ve veri ihlallerine karşı farkındalık kazandıracak uygulamalı örnekler de paylaşıldı.