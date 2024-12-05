Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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