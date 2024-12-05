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        Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 16:05 Güncelleme: 05.12.2024 - 16:05
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        Konyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

        Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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