Konya-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Konya-Ankara kara yolu Cihanbeyli ilçesinde gece saatlerinde başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Şehirler arası yolda sürücüler, zor anlar yaşadı.
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