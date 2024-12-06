Konya'da esnaf Şebiarus etkinliklerine yönelik hazırlıkları tamamladı

Konya'da esnaf, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında gerekli hazırlıkları yaptı.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarların, Konya'yı yakışır şekilde temsil edeceğini belirtti.

Bu yıl da yerli ve yabancı binlerce misafiri, kentte en güzel şekilde ağırlayacaklarını vurgulayan Karabacak, şunları kaydetti: