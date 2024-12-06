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        Konya'da esnaf Şebiarus etkinliklerine yönelik hazırlıkları tamamladı

        Konya'da esnaf, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında gerekli hazırlıkları yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:04 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:04
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        Konya'da esnaf Şebiarus etkinliklerine yönelik hazırlıkları tamamladı
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        Konya'da esnaf, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında gerekli hazırlıkları yaptı.

        Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, yaptığı yazılı açıklamada, esnaf ve sanatkarların, Konya'yı yakışır şekilde temsil edeceğini belirtti.

        Bu yıl da yerli ve yabancı binlerce misafiri, kentte en güzel şekilde ağırlayacaklarını vurgulayan Karabacak, şunları kaydetti:

        "Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri, Konya ekonomisine ciddi katkı sağlamaktadır. Esnaf ve sanatkarlarımız, Mevlana'nın 'Gel, ne olursan ol yine gel' çağrısıyla şehrimize gelecek misafirlerimizi, güler yüzle ve hoşgörüyle ağırlayacaktır. Bugüne kadar düzenlenen organizasyonlarda üzerine düşen tüm görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getiren esnaf ve sanatkarlarımız, bu törenler çerçevesinde de şehrimizin tanıtımına yine büyük katkı sağlayacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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