Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Sarayönü ilçesinde lise öğrencilerine siber güvenlik ve sosyal medya eğitimi verildi

        Sarayönü ilçesinde lise öğrencilerine yönelik siber güvenlik ve sosyal medya eğitimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:39 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarayönü ilçesinde lise öğrencilerine siber güvenlik ve sosyal medya eğitimi verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sarayönü ilçesinde lise öğrencilerine yönelik siber güvenlik ve sosyal medya eğitimi gerçekleştirildi.

        Sarayönü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere, siber güvenlik, sosyal medyanın olumsuz etkileri ve siber dolandırıcılık konularında bilgi verildi.

        Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi uzmanlarınca öğrenciler, sosyal medya platformlarının bilinçsiz kullanımından doğabilecek sorunlar hakkında bilgilendirildi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı
        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Hama'da son durum nedir?
        Hama'da son durum nedir?
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2023’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2023’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?

        Benzer Haberler

        Tropikal bahçede 10 bin kelebek Şebiarus'ta kozasından çıkacak
        Tropikal bahçede 10 bin kelebek Şebiarus'ta kozasından çıkacak
        Seydişehir'de kış tedbirleri toplantısı düzenlendi
        Seydişehir'de kış tedbirleri toplantısı düzenlendi
        Konya'da esnaf Şebiarus etkinliklerine yönelik hazırlıkları tamamladı
        Konya'da esnaf Şebiarus etkinliklerine yönelik hazırlıkları tamamladı
        Hazreti Mevlana'yı anma törenleri "Muhabbet Vakti" temasıyla gerçekleştiril...
        Hazreti Mevlana'yı anma törenleri "Muhabbet Vakti" temasıyla gerçekleştiril...
        Konya'da Mevlana'yı anma törenleri öncesi otel rezervasyonları yüzde 90'a u...
        Konya'da Mevlana'yı anma törenleri öncesi otel rezervasyonları yüzde 90'a u...
        Konya-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor
        Konya-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor