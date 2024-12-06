Sarayönü ilçesinde lise öğrencilerine siber güvenlik ve sosyal medya eğitimi verildi
Sarayönü ilçesinde lise öğrencilerine yönelik siber güvenlik ve sosyal medya eğitimi gerçekleştirildi.
Sarayönü ilçesinde lise öğrencilerine yönelik siber güvenlik ve sosyal medya eğitimi gerçekleştirildi.
Sarayönü Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere, siber güvenlik, sosyal medyanın olumsuz etkileri ve siber dolandırıcılık konularında bilgi verildi.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi uzmanlarınca öğrenciler, sosyal medya platformlarının bilinçsiz kullanımından doğabilecek sorunlar hakkında bilgilendirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.