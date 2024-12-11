Konya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Ekipler, hırsızlık suçlarından toplam 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'yi Saraçoğlu Mahallesi'ndeki bir hayvan çiftliğinde, yine aynı suçtan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E'yi ise saklandığı evde yakaladı.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

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