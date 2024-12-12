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        Konya'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü

        Konya'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 17:39 Güncelleme: 12.12.2024 - 17:46
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        Konya'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
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        Konya'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

        Fahrettin Yavuz idaresindeki 34 TC 1138 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 40. kilometresinde refüje çarparak yola devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, sürücü Yavuz ile Ekrem Taşkıran ve Müslüm Uzundere'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenazeler, incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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