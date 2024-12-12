Konya'da refüje çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi öldü
Konya'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Konya'da otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Fahrettin Yavuz idaresindeki 34 TC 1138 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 40. kilometresinde refüje çarparak yola devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, sürücü Yavuz ile Ekrem Taşkıran ve Müslüm Uzundere'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, incelemenin ardından Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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