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        Konyalı egzoz tamircisi iş yerine yolu düşenlerle fotoğraf çektirerek albüm oluşturuyor

        SERHAT ÇETİNKAYA/OĞUZ SAFA YÜZKAT - Konya'nın Sarayönü ilçesinde egzoz tamirciliği yapan Recep Şimşek, müşterileriyle, ziyaretçileriyle, bazen de yol tarifi almaya uğrayanlarla fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirdiği hatıralarını albümlerinde yaşatıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:01 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:01
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        Konyalı egzoz tamircisi iş yerine yolu düşenlerle fotoğraf çektirerek albüm oluşturuyor
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        SERHAT ÇETİNKAYA/OĞUZ SAFA YÜZKAT - Konya'nın Sarayönü ilçesinde egzoz tamirciliği yapan Recep Şimşek, müşterileriyle, ziyaretçileriyle, bazen de yol tarifi almaya uğrayanlarla fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirdiği hatıralarını albümlerinde yaşatıyor.

        Babasından ustalığı devralan 46 yaşındaki Şimşek, egzozun yanında oto elektrik ve ses sistemleri tamiri de yapıyor.

        Fotoğrafçılığa çocukluğundan beri ilgisi olan Şimşek, zamanla iş yerine yolu düşenlerle fotoğraf çekinmeye başladı.

        Kaybolmasın diye fotoğraflarını bastırıp albümleyen Şimşek'in bu alışkanlığı, 6 yıldır iş yerinin geleneğine dönüştü.

        - "Albüm oluşturduğun zaman, bakmanın keyfi oluyor"

        Şimşek, AA muhabirine, geçmişte fotoğrafçı olmak istediğini ancak baba mesleği olduğu için oto tamirine yöneldiğini söyledi.

        Fotoğrafı, geçmişi yaşatmanın en güzel yolu olarak gördüğünü anlatan Şimşek, albümlerinde birçok insanın hikayesini barındırdığını dile getirdi.

        Şimşek, fotoğraflara dokunmanın ve albümlere bakmanın başka bir hissiyatı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Gelen arkadaşlar albümlerime bakıyor. Hayatını kaybedenleri görünce anısını yad ediyoruz. Tabi yıllar geçtikçe bu albümlerin değeri daha da artıyor. Basılı fotoğraflar teknolojiye yenik düştü. Çekilen fotoğraflar artık telefonlarda kalıyor. Ya bozuluyor, ya siliniyor. Baskı aldığın zaman ölümsüzleşiyor. İnsan telefonu, bilgisayarı açıp geçmiş fotoğraflarına bakmıyor ama albüm oluşturduğun zaman, bakmanın keyfi oluyor. Albümler elden ele dolaşıyor."

        Her fotoğrafın bir anı taşıdığına, bu yüzden herkesle bir kare yakalamaya çalıştığına değinen Şimşek, "İş yaparken müşterilerimle fotoğraf çekiniyorum. Telefondan direkt yazıcıya yolluyorum. İşi bitirinceye kadar fotoğraf çıkmış oluyor. Müşterilerim fotoğrafları sosyal medyada paylaşacağımı zannederken, baskını verince büyük şaşkınlık yaşıyor, seviniyorlar. Albümlerine koyanlar, araçlarında taşıyanlar var." diye konuştu.

        İlçedeki çok sayıda kişinin artık fotoğraflarında yer aldığını aktaran Şimşek, albümünü olabildiğince geliştirip, geleceğe miras bırakmayı düşündüğünü söyledi.

        - "​​​​​​​Anılarımızın geleceğe aktarılması çok güzel"

        Müşterilerden Nevzat Akkuş, "Recep, burada her gelenin anısını biriktiriyor. Albümde benim fotoğrafım da var. Bu anılarda yer almak çok güzel bir duygu. İlerleyen zamanlarda bu albümlerin daha da değerli olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

        Aracını tamire getiren Ali Turan ise Şimşek'in fotoğrafını çekip albüme eklemesinden mutlu olduğunu vurgulayarak, "Biz eskileri fotoğraflardan yad edebiliyoruz. Anılarımızın geleceğe aktarılması çok güzel. Keşke çok daha önceden başlasaydı." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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