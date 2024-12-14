Konya'da evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Dereköy Mahallesi'nde iki katlı bir evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.

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