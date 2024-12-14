Konya'da evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi
Konya'nın Bozkır ilçesinde bir kişi, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Konya'nın Bozkır ilçesinde bir kişi, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Dereköy Mahallesi'nde iki katlı bir evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının ardından eve giren sağlık görevlileri, Mustafa Deniz'in (54) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yalnız yaşadığı öğrenilen Deniz'in cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
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