Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Bilim Merkezi'nde lisans ve lisansüstü öğrenciler için Bilim Atlası Kampı düzenlendi

        Konya Bilim Merkezi, lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilim merkezini deneyimlemesi amacıyla Bilim Atlası Kampı'na ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 13:44 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya Bilim Merkezi'nde lisans ve lisansüstü öğrenciler için Bilim Atlası Kampı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya Bilim Merkezi, lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilim merkezini deneyimlemesi amacıyla Bilim Atlası Kampı'na ev sahipliği yaptı.

        Yılda iki kez düzenlenen kampın güz dönemi programında, fizik, kimya, astronomi ve teknoloji alanlarında deneyler ve atölye çalışmalarıyla temel bilimler hakkında bilgi veriliyor. Bahar döneminde ise matematik, biyoloji, yer bilimi ve tasarım alanlarında etkinlik gerçekleştiriliyor.

        Her gün farklı bir bilim dalını deneyimlemenin yanı sıra Konya Bilim Merkezi sergi galerilerini ziyaret eden öğrenciler, planetaryumda filmi izleme ve gökyüzü gözlem etkinliğine de katılıyor. Bilimsel yöntemin tüm aşamalarını uygulamalı olarak deneyimleme imkanı sunan Bilim Atlası Kampı, katılımcıların teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmelerine ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doktor Feray Balkan cinayetinde mahkemeden 8 Mart vurgusu!
        Doktor Feray Balkan cinayetinde mahkemeden 8 Mart vurgusu!
        Dalgalar mühürletti!
        Dalgalar mühürletti!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Sarayönü'ndeki atlı spor kulübü gençlere at sevgisini aşılıyor
        Sarayönü'ndeki atlı spor kulübü gençlere at sevgisini aşılıyor
        Sarayönü Belediyesi altyapı çalışmaları için taş ocağı aldı
        Sarayönü Belediyesi altyapı çalışmaları için taş ocağı aldı
        'Eren, annesi geleceği zaman kahvaltı ısmarlamak için özellikle taksiye çık...
        'Eren, annesi geleceği zaman kahvaltı ısmarlamak için özellikle taksiye çık...
        Otomobil alev topuna döndü, eşi ve kızını son anda kurtardı
        Otomobil alev topuna döndü, eşi ve kızını son anda kurtardı
        Konya'da trafikte çıkan kavgada taksicinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 4...
        Konya'da trafikte çıkan kavgada taksicinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 4...
        'Eren, annesi geleceği zaman kahvaltı ısmarlamak için özellikle taksiye çık...
        'Eren, annesi geleceği zaman kahvaltı ısmarlamak için özellikle taksiye çık...