Konya Bilim Merkezi'nde lisans ve lisansüstü öğrenciler için Bilim Atlası Kampı düzenlendi

Konya Bilim Merkezi, lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilim merkezini deneyimlemesi amacıyla Bilim Atlası Kampı'na ev sahipliği yaptı.

Yılda iki kez düzenlenen kampın güz dönemi programında, fizik, kimya, astronomi ve teknoloji alanlarında deneyler ve atölye çalışmalarıyla temel bilimler hakkında bilgi veriliyor. Bahar döneminde ise matematik, biyoloji, yer bilimi ve tasarım alanlarında etkinlik gerçekleştiriliyor.