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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Konya'da hat sergisini ziyaret etti

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak üzere geldiği Konya'da, Telamiz-i Konevi-4 hat sergisini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 19:21 Güncelleme: 17.12.2024 - 19:28
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Konya'da hat sergisini ziyaret etti
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak üzere geldiği Konya'da, Telamiz-i Konevi-4 hat sergisini ziyaret etti.

        Ersoy, Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan, Hattat Hüseyin Öksüz ve öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

        Eserleri tek tek inceleyen Bakan Ersoy, sergide emeği geçen sanatçılara ve organizasyona destek veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkür etti.

        Hattat Hüseyin Öksüz ve 71 talebesine ait 115 eserin yer aldığı sergi, 29 Aralık'a kadar Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açık olacak.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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