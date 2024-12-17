Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Konya'da hat sergisini ziyaret etti

Hattat Hüseyin Öksüz ve 71 talebesine ait 115 eserin yer aldığı sergi, 29 Aralık'a kadar Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açık olacak.

Eserleri tek tek inceleyen Bakan Ersoy, sergide emeği geçen sanatçılara ve organizasyona destek veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkür etti.

Ersoy, Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan, Hattat Hüseyin Öksüz ve öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ne katılmak üzere geldiği Konya'da, Telamiz-i Konevi-4 hat sergisini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.