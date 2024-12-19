Sarayönü'nde İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi

İlçe​​​​​​​deki okullardan çok sayıda öğrencinin katıldığı yarışmada, jüri üyeleri öğrencileri ses tonu, vurgu, diksiyon ve sahne duruşu gibi kriterler üzerinden değerlendirdi.

Yarışmada, öğrenciler milli marşın coşkusunu ve anlamını en etkili şekilde yansıtabilmek için sahne aldı.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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