Sarayönü'nde İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi
Konya'nın Sarayönü ilçesinde, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde, ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Yarışmada, öğrenciler milli marşın coşkusunu ve anlamını en etkili şekilde yansıtabilmek için sahne aldı.
İlçedeki okullardan çok sayıda öğrencinin katıldığı yarışmada, jüri üyeleri öğrencileri ses tonu, vurgu, diksiyon ve sahne duruşu gibi kriterler üzerinden değerlendirdi.
Program sonunda yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi ve katılımcılar tebrik edildi.
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