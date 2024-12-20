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        Konya'da devrilen midibüsteki 7 kişi yaralandı

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:34 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:34
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        Konya'da devrilen midibüsteki 7 kişi yaralandı
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        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        S.Ç. idaresindeki 42 GCV 11 plakalı işçi servis midibüsü, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Kadınhanı ilçesi girişinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 işçi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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