Hüyük'te yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenlendi

Sefer ise ilçe olarak uyum içinde çalıştıklarını, halkın beklenti ve taleplerini el birliğiyle yerine getirdiklerini kaydetti.

Evsen, gazetecilere, yapılan çalışmalar ve planlamalarla ilgili bilgi verdiklerini söyledi.

Hüyük Belediyesi Meclis Salonu'nda Kaymakam Muhammet Ebrar Evsen, başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Sadık Sefer, ilçe protokolü ve mahalle muhtarları katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.