Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Hüyük'te yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenlendi

        Konya'nın Hüyük ilçesinde yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:43 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hüyük'te yıl sonu değerlendirme toplantısı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Hüyük ilçesinde yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Hüyük Belediyesi Meclis Salonu'nda Kaymakam Muhammet Ebrar Evsen, başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Sadık Sefer, ilçe protokolü ve mahalle muhtarları katıldı.

        Evsen, gazetecilere, yapılan çalışmalar ve planlamalarla ilgili bilgi verdiklerini söyledi.

        Sefer ise ilçe olarak uyum içinde çalıştıklarını, halkın beklenti ve taleplerini el birliğiyle yerine getirdiklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        Elon Musk "gölge başkan" mı?
        Elon Musk "gölge başkan" mı?

        Benzer Haberler

        KTÜN Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kıran'a, TÜ...
        KTÜN Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kıran'a, TÜ...
        Sarayönü'nde bilgi yarışması düzenlendi
        Sarayönü'nde bilgi yarışması düzenlendi
        Konya'da Elek İşleme ve Kağıt Sanatı sergisinin açılışı yapıldı
        Konya'da Elek İşleme ve Kağıt Sanatı sergisinin açılışı yapıldı
        Konya'da devrilen midibüsteki 7 kişi yaralandı
        Konya'da devrilen midibüsteki 7 kişi yaralandı
        Şah damarı darlığına "aşamalı müdahale" operasyon başarısını artırıyor
        Şah damarı darlığına "aşamalı müdahale" operasyon başarısını artırıyor
        Bakan Kurum: 2025 yılının sonunda evine girmeyen tek bir depremzede kardeşi...
        Bakan Kurum: 2025 yılının sonunda evine girmeyen tek bir depremzede kardeşi...