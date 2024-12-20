Almanya'da 19 yıl önce eşini öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Almanya'da eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve Antalya'da yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nasif A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanığın yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmaya tanık olarak katılan sanığın amcası H.A, yeğeninin çocukları nedeniyle maktul Angelika Cristina A. ile aralarında sorunları olduğunu söyledi.

Nasif A. ise cinayeti tasarlayarak işlemediğini öne sürerek, Alman polisinin hazırladığı dosyanın yanlış olduğunu, maktulün çocuklarını farklı bir dine göre yetiştirmesine karşı çıktığını belirtti.

Sanığın kardeşi H.K. ise maktulün çocukları kendi kültürüne göre yetiştirmek istemesi nedeniyle sürekli ağabeyiyle tartıştığını dile getirdi.

Sanık avukatının dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı, sanığın, maktulle boşandıktan sonra çocuğunu görmekte zorluk çekmesi nedeniyle cinayeti işlediğini, olaya ilişkin görgü tanığının bulunmamasını, her ne kadar tasarlayarak öldürmeden bahsedilse de buna ilişkin delil bulunmadığını ifade etti.

Savcı, sanığın maktulün tahrikiyle cinayetin gerçekleştiği göz önünde bulundurularak, üst sınır göz önüne alındığında, zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesini ve suçun işlendiği tarihte yürürlükte olan yasalara göre cezalandırılmasını talep etti.