Konya öğretmen akademilerinde dersler devam ediyor

Biyografi Akademisinde de Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, "Nasrettin Hoca" başlıklı sunum yaptı.

Edebiyat Akademisi'nde emekli akademisyen ve müzisyen Enver Etik, "Edebiyat ve Musiki" başlıklı etkinlikte, Türk Sanat Müziği'nden çeşitli parçalar icra etti, keman çaldı.

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