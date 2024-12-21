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        Konya öğretmen akademilerinde dersler devam ediyor

        Konya Öğretmen Akademileri, öğretmenlerin mesleki ve kültürel açıdan gelişimine katkı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 12:50 Güncelleme: 21.12.2024 - 13:59
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        Konya öğretmen akademilerinde dersler devam ediyor
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        Konya Öğretmen Akademileri, öğretmenlerin mesleki ve kültürel açıdan gelişimine katkı sunuyor.

        Edebiyat Akademisi'nde emekli akademisyen ve müzisyen Enver Etik, "Edebiyat ve Musiki" başlıklı etkinlikte, Türk Sanat Müziği'nden çeşitli parçalar icra etti, keman çaldı.

        Biyografi Akademisinde de Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, "Nasrettin Hoca" başlıklı sunum yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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