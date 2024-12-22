Büyükbaş hayvan kemiğinden tavuk yemi için ham madde üretiliyor

MELİKE KESKİN - Konya Şeker'in tesisinde büyükbaş hayvan kemiğinden elde edilen protein ve kalsiyum kaynağı unun, kanatlı hayvan yemi üreticilerine ham madde olarak satışı yapılıyor.

Büyük hissedarı 39 bin üreticinin ortak olduğu Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi olan Konya Şeker, 1954'ten bu yana yatırımlarla kurduğu 45 tesiste üretimini sürdürüyor.

Konya Şeker'in Panagro Et ve Süt Entegre Tesisleri bünyesinde kurulan atık işleme tesisinde ise hayvansal atıklar işlenerek değerlendiriliyor. Doğrudan üreticilerden alınan kemikler ile Konya Şeker'in kesimhanelerinden elde edilen kemikler, kemik unu haline getiriliyor. Kemik unları kanatlı hayvan yemi üreticilerine ham madde olarak satılıyor.

- Atıklar yüksek oranda değerlendiriliyor Proje danışmanı Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Gürbüz, AA muhabirine, büyükbaş hayvan kesimi sonrası 80 çeşit yan ürünün ortaya çıktığını, bunlardan karaciğer, böbrek gibi organlar ile bir kısmının insanlar tarafından yenilebildiğini, yenilemeyen yan ürünlerinse atık olarak değerlendirildiğini söyledi.

Bir karkasın yaklaşık yüzde 20'sinin kemiklerden oluştuğunu, Konya Şeker'in kemikleri işlemek için günlük 60 ton kapasiteli bir sistem oluşturduğunu anlatan Gürbüz, hayvanların kesimi sonrası yüksek oranda kemik elde edildiğini dile getirdi. Bu kemiklerin uygun şekilde kullanılmadığı takdirde ciddi çevre sorunlarına neden olabildiği gibi ekonomik değerliliğini de kaybettiğine işaret eden Gürbüz, "Dolayısıyla bunların kullanılması gerekir. İşte bu noktada Konya Şeker bünyesinde kurulan "rendering" tesislerinde bu atıkların yüksek oranda kullanılması sağlanmaktadır. Et- kemik unu, kemik unu, et unu gibi çeşitli hayvan besinleri elde edilebilmektedir." dedi.

- "Hayvan yemlerinde kullanılması büyük önem arz etmektedir" Gürbüz, kesim sonrası elde edilen kemiklerin işleme tesisine aktarıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Kemiklerin kırılması, preslenmesi, yağların elde edilmesi, yağların ayrı şekilde değerlendirilmesi ve mikrobiyolojik açıdan da güvenilir kemik ununa dönüştürülmesi burada yapılıyor. Bunlar dönüştürüldükten sonra hayvanların yemlerinde bir miktar kullanılarak protein değeri yüksek yem ham maddeler oluşturulmaktadır. Oluşturulan ham madde horoz, tavuk gibi kanatlı hayvanların yemlerine karıştırılıyor. Et-kemik unlarının protein oranları oldukça yüksektir. Çünkü suyu uçurulmuştur, katı madde haline dönüştürmüştür ve oransal olarak yüksek oranda proteine dönüşmüştür. Kemik bilindiği gibi iyi bir kalsiyum ve fosfor kaynağıdır. Dolayısıyla mineral madde açısından da hayvan yemlerinde kullanılması büyük önem arz etmektedir."