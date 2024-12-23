Seydişehir'de Mehmet Akif Ersoy anıldı
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki İsmet Şen Ortaokulu'nda Mehmet Akif Ersoy için anma programı düzenlendi.
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki İsmet Şen Ortaokulu'nda Mehmet Akif Ersoy için anma programı düzenlendi.
Belediye Düğün Salonu'ndaki program şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Mehmet Akif Ersoy'a ait şiirlerin okunduğu etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.
Program öğrencilerin hazırladığı oratoryo ile son buldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.