Beyşehir'deki metruk yapılar belediye tarafından yıkılıyor

Beyşehir ilçesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binalar belediye ekipleri tarafından sırayla yıkılıyor.

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yıkım ekiplerinin kontrolünde, resmi işlemleri tamamlanan kullanılamaz durumdaki metruk yapılar yıkarak ortadan kaldırıyor.

Konuya ilişkin olarak Beyşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçede bulunan bu tür yapıların tek tek yıkım işlerinin devam edeceği belirtilerek, bu yerlerin zaman içinde hem kent estetiğini bozan, hem de suç ve suçlulara yataklık oluşturan tehlikeli yapılar haline dönüştüğü ifade edildi.