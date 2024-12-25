Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'deki metruk yapılar belediye tarafından yıkılıyor

        Beyşehir ilçesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binalar belediye ekipleri tarafından sırayla yıkılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 13:51 Güncelleme: 25.12.2024 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'deki metruk yapılar belediye tarafından yıkılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beyşehir ilçesinde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binalar belediye ekipleri tarafından sırayla yıkılıyor.

        Beyşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yıkım ekiplerinin kontrolünde, resmi işlemleri tamamlanan kullanılamaz durumdaki metruk yapılar yıkarak ortadan kaldırıyor.

        Konuya ilişkin olarak Beyşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, ilçede bulunan bu tür yapıların tek tek yıkım işlerinin devam edeceği belirtilerek, bu yerlerin zaman içinde hem kent estetiğini bozan, hem de suç ve suçlulara yataklık oluşturan tehlikeli yapılar haline dönüştüğü ifade edildi.

        Daha güzel ve güvenli bir Beyşehir için bu tür binaların hepsinin yıkılacağı kaydedilen açıklamada, "Güvenlik tehdidi de oluşturan binaların ortaya çıkardığı tehlike, yürütülen bu tür çalışmalarla tamamen ortadan kalkmaktadır." denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Danimarka savunma bütçesini artırıyor
        Danimarka savunma bütçesini artırıyor
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!
        Otopsi için mezarı açıldı
        Otopsi için mezarı açıldı
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı

        Benzer Haberler

        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Almanya milli takımında da oynayan eski basketbolcunun altın madalyalarını...
        Almanya milli takımında da oynayan eski basketbolcunun altın madalyalarını...
        Kırıkkale'de cezaevinden firar etti, Konya'da yakalandı
        Kırıkkale'de cezaevinden firar etti, Konya'da yakalandı
        Dijital dokunuşla hareketlendirdiği tarihi yapıları farklı perspektiflerden...
        Dijital dokunuşla hareketlendirdiği tarihi yapıları farklı perspektiflerden...
        Selçuklu sultanlarının DNA analiziyle yapılan suretleri 163 bin ziyaretçi a...
        Selçuklu sultanlarının DNA analiziyle yapılan suretleri 163 bin ziyaretçi a...
        Ankara - Konya kara yolundaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Ankara - Konya kara yolundaki trafik kazasında 1 kişi yaralandı