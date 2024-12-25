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        Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer'e ziyaretler

        Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yünden ile yardımcısı Erdoğan Erdoğmuş Hüyük Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 14:00 Güncelleme: 25.12.2024 - 14:03
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        Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer'e ziyaretler
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        Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yünden ile yardımcısı Erdoğan Erdoğmuş Hüyük Belediye Başkanı Dr. Sadık Sefer'i ziyaret etti.

        Konya'nın Hüyük İlçesinde Kültür ve Turizm konularının ele alındığı ziyarette, Başkan Sefer, konuklarına ilçenin turizm potansiyelini anlatarak, kısa ve uzun dönem de yapılabilecek çalışmaları paylaştı.

        Başkan Sefer, "Anadolu'yu Demirkapı tüneli ile Antalya bölgesine bağlayan yol ile Konya - Isparta arasındaki tarihi İpek Yolu ilçemizden geçmektedir. Bölgemiz gerek yerli gerekse yabancı turistler tarafından sıkça ziyaret edilmekte ve ilçemizi ziyaret eden misafirler ilçemizin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kalmaktadır. Sayın müdürlerimizle, ilçemizin Turizm Gelişme Koridorunda neler yapılabilir kısa ve uzun vadede yapılması gerekenleri istişare ettik. Nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Başkan Sefer günün anısına konuğu Yünden'e toprak vazo hediye etti.

        Galeri
        Galeri

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