Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlenecek

        Konya'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 13:26 Güncelleme: 26.12.2024 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenlenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Anadolu Gençlik Derneği Konya Şube Başkanı Durmuş Ali Kara, derneğin toplantı salonunda gazetecilere , Gazze ve Kudüs'ü canlı tutarak, katılımcılara manevi atmosfer sunulacağını söyledi.

        Milletin sadece savaşla yok olmayacağını anlatan Kara "Bir millet kültürel özelliklerini kaybetmeye ve değişmeye başladığında, kendisine ait olmayan toplumlara benzediğinde o millet yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır" dedi.

        Mevlana Kültür Merkezi'nde 31 Aralık'ta gerçekleştirilecek programa Türkiye birincisi hafız Osman Bostancı, Nakabre ve Ammar Acarlıoğlu da katılacak.

        Programda, Siyer-i Nebi ödülleri de sahiplerini bulacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'

        Benzer Haberler

        Kamburundan riskli ameliyatla kurtulup 30 yıl sonra sırtüstü yatabildi
        Kamburundan riskli ameliyatla kurtulup 30 yıl sonra sırtüstü yatabildi
        Konya'da koruma altındaki Selçuklu mezarında mezar taşları restore ediliyor
        Konya'da koruma altındaki Selçuklu mezarında mezar taşları restore ediliyor
        Kanser ilaçlarındaki yan etkiyi minimuma indirecek proje
        Kanser ilaçlarındaki yan etkiyi minimuma indirecek proje
        Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü kongre kararı aldı
        Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, olağanüstü kongre kararı aldı
        58. Konya Aşıklar Bayramı
        58. Konya Aşıklar Bayramı
        Yunak'ta "Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Evlilikle Mücadele Semineri"...
        Yunak'ta "Kadına Yönelik Şiddet ve Erken Yaşta Evlilikle Mücadele Semineri"...