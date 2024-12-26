Seydişehir'de öğrencilere yangın önleme, korunma ve tahliye eğitimi verildi

Gerçekleştirilen tatbikatta, yangın anında doğru tahliye yollarını izleme, yangın söndürme ekipmanlarını kullanma ve yangın alarmına nasıl tepki vermeleri gerektiği gibi temel beceriler öğretildi.

Etkinlikte, öğrencilere yangından korunma yolları ve yangın anında nasıl hareket etmeleri gerektiği anlatıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Seydişehir İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından Seyyid Harun Veli Seydişehir Bilgehane binasında yapılan eğitim programına, KOMEK, Bilgehane ve Lima öğrencileri katıldı.

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