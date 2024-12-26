Beyşehir'de gıda güvenliği denetimleri

Açıklamada ayrıca, tüketicilerin sağlığı ve menfaatlerinin korunması, firmalar arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, kontrollerde çalışan personel ve işletme sahiplerine, ilgili gıda mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirme ve uyarıların yapıldığı belirtildi.

Beyşehir'de gıda üretim ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

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