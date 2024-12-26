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        Beyşehir'de gıda güvenliği denetimleri

        Beyşehir'de gıda üretim ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 16:16 Güncelleme: 26.12.2024 - 16:16
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        Beyşehir'de gıda güvenliği denetimleri
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        Beyşehir'de gıda üretim ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki gıda kontrol görevlileri, kentteki işletmelere yönelik rutin denetimlerini sürdürdü.

        Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, kontrollerde çalışan personel ve işletme sahiplerine, ilgili gıda mevzuatı kapsamında gerekli bilgilendirme ve uyarıların yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada ayrıca, tüketicilerin sağlığı ve menfaatlerinin korunması, firmalar arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği bildirildi.

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