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        Karatay Belediyesi'nden 23 bin 426 yeni konut hamlesi

        Karatay Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 23 bin 426 yeni konut üretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:44 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:44
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        Karatay Belediyesi'nden 23 bin 426 yeni konut hamlesi
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        Karatay Belediyesi kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 23 bin 426 yeni konut üretti.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı yazılı açıklamada, kentsel dönüşümün, yaşanabilir şehirler inşa etmenin yolu olduğunu belirtti.

        Belediye olarak ilçe genelinde çalışma yürüttüklerini ifade eden Kılca, açıklamasında şunları kaydetti:

        "İlçede daha güvenli ve daha modern bir şehirleşme anlayışıyla bu güne kadar toplamda 23 bin 426 konut üreterek vatandaşın ihtiyaç duyduğu konforlu yaşama alanlarına kavuşması için bu alanda gayret gösterdik. Öncelikli hedefimizi sosyal ve teknik altyapı ihtiyacı, engelsiz yaşam, çevresel değerlerin korunması, sürdürülebilirlik ile tarihi ve kültürel mirasın korunması üzerine kurduk. Karatay Belediyesi olarak bu yılda yapılan kamulaştırma bedelimiz 228 milyon lirayı aşmış durumda. Yine bu yıl içinde 19 farklı düzenleme sahasında 2 milyon 15 bin 154 metrekarelik alanda, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi imar uygulamasını tescil ederek hak sahiplerine yeni imar tapularını teslim ettik."

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