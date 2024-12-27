Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        HUSİAD'da başkanlığa Mehmet Şahin seçildi

        Huğlu Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (HUSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Mehmet Şahin oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:45 Güncelleme: 27.12.2024 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        HUSİAD'da başkanlığa Mehmet Şahin seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Huğlu Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (HUSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Mehmet Şahin oldu.

        Beyşehir Öğretmenevinde gerçekleştirilen HUSİAD'ın 2024 yılı olağanüstü genel kurulunda yönetim kurulu başkanlığına seçilen Şahin, yaptığı konuşmada, kurucu başkan İrfan Usta ve kurucu üyelerin 2017 yılında temellerini atarak inşa ettiği bu birlikteliğe minnet duyguları içerisinde olduklarını dile getirdi.

        Bayrağı teslim aldığı İrfan Usta ve ekibine bu anlamda hizmetlerinden ve Huğlu sanayisine verdiği katkı ve desteklerden dolayı teşekkür eden Şahin, "Devraldığı yeni görevi yönetimdeki iş insanı çalışma arkadaşlarıyla birlikte derneğin tüzüğü, değerleri ve amaçları doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız." dedi.

        İrfan Usta ise sanayicileri savunma sanayisine adapte olabilmesi ile ilgili hayalleri yerine getirdikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Azerbaycan Havayolları uçak kazasının ön inceleme raporunu paylaştı
        Azerbaycan Havayolları uçak kazasının ön inceleme raporunu paylaştı
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        Cimbom'un Mikautadze ısrarı!
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        2 gün önce düşmüştü! Araç çıkarıldı, sürücü yok
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Karatay Belediyesi'nden 23 bin 426 yeni konut hamlesi
        Karatay Belediyesi'nden 23 bin 426 yeni konut hamlesi
        Sarayönü'nden Suriye'ye yardım tırı gönderildi
        Sarayönü'nden Suriye'ye yardım tırı gönderildi
        Konya'da arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
        Konya'da arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
        Beyşehir'de gıda güvenliği denetimleri
        Beyşehir'de gıda güvenliği denetimleri
        Seydişehir'de öğrencilere yangın önleme, korunma ve tahliye eğitimi verildi...
        Seydişehir'de öğrencilere yangın önleme, korunma ve tahliye eğitimi verildi...
        Beyşehir'de öğrenciler yaşlıları evlerinde ziyaret etti
        Beyşehir'de öğrenciler yaşlıları evlerinde ziyaret etti