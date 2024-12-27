HUSİAD'da başkanlığa Mehmet Şahin seçildi

Huğlu Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (HUSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Mehmet Şahin oldu.

Beyşehir Öğretmenevinde gerçekleştirilen HUSİAD'ın 2024 yılı olağanüstü genel kurulunda yönetim kurulu başkanlığına seçilen Şahin, yaptığı konuşmada, kurucu başkan İrfan Usta ve kurucu üyelerin 2017 yılında temellerini atarak inşa ettiği bu birlikteliğe minnet duyguları içerisinde olduklarını dile getirdi.

Bayrağı teslim aldığı İrfan Usta ve ekibine bu anlamda hizmetlerinden ve Huğlu sanayisine verdiği katkı ve desteklerden dolayı teşekkür eden Şahin, "Devraldığı yeni görevi yönetimdeki iş insanı çalışma arkadaşlarıyla birlikte derneğin tüzüğü, değerleri ve amaçları doğrultusunda en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız." dedi.