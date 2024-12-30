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        Kulu'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

        Konya'nın Kulu ilçesinde 81 yaşındaki Fadime Dölek, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 14:57 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:03
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        Kulu'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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        Konya'nın Kulu ilçesinde 81 yaşındaki Fadime Dölek, evinde ölü bulundu.

        Kemaliye Mahallesi'ndeki müstakil evinde yalnız yaşayan Dölek'ten haber alamayan yakınları, polise haber verildi.

        Adrese, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Dölek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Dölek'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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