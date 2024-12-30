Kulu'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Konya'nın Kulu ilçesinde 81 yaşındaki Fadime Dölek, evinde ölü bulundu.
Konya'nın Kulu ilçesinde 81 yaşındaki Fadime Dölek, evinde ölü bulundu.
Kemaliye Mahallesi'ndeki müstakil evinde yalnız yaşayan Dölek'ten haber alamayan yakınları, polise haber verildi.
Adrese, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Dölek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Dölek'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.