Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        NEÜ Öğretim Üyesi Fatih Kaleci, EBSCO firmasına seçildi

        Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Yayın Koordinatörü ve Direktörü Doktor Öğretim Üyesi Fatih Kaleci, Information Services Danışma Kurulu (EBSCO) firmasına küresel "Akademik Danışma Kuruluna" seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 12:03 Güncelleme: 31.12.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        NEÜ Öğretim Üyesi Fatih Kaleci, EBSCO firmasına seçildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Yayın Koordinatörü ve Direktörü Doktor Öğretim Üyesi Fatih Kaleci, Information Services Danışma Kurulu (EBSCO) firmasına küresel "Akademik Danışma Kuruluna" seçildi.

        Firma, bünyesinde 400’e yakın tam metin veri tabanı ve 75 binden fazla e-kitap koleksiyonunu barındırıyor.

        NEÜ Rektörü Cem Zorlu, Doktor Öğretim Üyesi Fatih Kaleci'nin seçilmesinin üniversite için gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

        Üniversite olarak bilimsel yayıncılığa önem verdiklerini vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

        "Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğümüzün yayıncı iş birlikleri, üniversitemiz bünyesinde yer alan 32 bilimsel derginin koordinasyonu ve uluslararası indekslere dahil edilmesinin ardından hayata geçirdiği NEU PRESS, küresel bir marka haline geldi. Frankfurt, Londra, Pekin, Bologna, Abu Dhabi, Sharjah ve Meksika gibi dünyaca ünlü birçok kitap fuarında yerini alan NEU PRESS, yapılan uluslararası iş birlikleri ve aldığı sorumluluklarla da uluslararası arenada adından söz ettiren bir konuma yükseldi."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Eski karısını üzerine benzin döküp yaktı!
        Yılbaşında kalp tsunamisine dikkat!
        Yılbaşında kalp tsunamisine dikkat!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        14 gündür haber yok! Türk mühendis kayıp!
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        Taliban'dan kadınlara "pencere" yasağı
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        2024'te en çok değer kazanan Süper Lig futbolcuları!
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Transfer çıkmaza girdi!
        Transfer çıkmaza girdi!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Milli Takım'ın altın yılı: 2024!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Gündelikçi sigortası zamlandı

        Benzer Haberler

        Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde TEKNOFEST toplantısı
        Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde TEKNOFEST toplantısı
        Sarayönü'nde kar yağışı sürüyor
        Sarayönü'nde kar yağışı sürüyor
        Karapınar'da örnek projeye başarı belgesi
        Karapınar'da örnek projeye başarı belgesi
        Konya Şehir Tiyatrosu 47 bin 502 sanatseveri ağırladı
        Konya Şehir Tiyatrosu 47 bin 502 sanatseveri ağırladı
        Seydişehir'de öğrenciler ihtiyaç sahipleri için atkı ördü
        Seydişehir'de öğrenciler ihtiyaç sahipleri için atkı ördü
        Kulu'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu
        Kulu'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu