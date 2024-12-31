Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay yeni yıl mesajı yayımladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, yayımladığı mesajda, daha adil, daha huzurlu bir dünyanın inşası için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği vazifesi ile dünyanın birçok şehrinde dünya gündemine yön vermenin gayretini gösterdiklerini aktaran Altay, şunları kaydetti: