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        Konya'da aracıyla asayiş uygulaması yapan polise çarpan şüpheli yakalandı

        Konya'da asayiş uygulaması yapan polise aracıyla çarpan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 13:28 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:28
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        Konya'da aracıyla asayiş uygulaması yapan polise çarpan şüpheli yakalandı
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        Konya'da asayiş uygulaması yapan polise aracıyla çarpan zanlı gözaltına alındı.

        Kent merkezinde güvenlik ve asayiş noktasında, "dur" ihtarına uymayan İ.Y. aracıyla polis memuru M.K'ye çarpıp kaçtı.

        Yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Yakalanıp gözaltına alınan şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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