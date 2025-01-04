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        Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 10:59 Güncelleme: 04.01.2025 - 10:59
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        Konya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Yeni Antalya kara yolu Gembos Ovası mevkisinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada Erdal Sönmez (53) hayatını kaybetti, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Konya ve Antalya'daki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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