Konya'da hakemleri taşıyan otomobil devrildi, amatör maç ertelendi

Kazayı duyuran Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Retay Üzümlüspor–Konya Yolspor maçının ileri bir tarihe ertelendiği belirtilerek, hakemlere ve maçın gözlemcisine geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Konya Amatör Küme Süper Grup'ta bugün Beyşehir'in Üzümlü Mahallesinde oynanması planlanan Retay Üzümlüspor–Konya Yolspor müsabakasını yönetecek hakemler ile maçta görev yapacak gözlemci yolda otomobilleri ile trafik kazası geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir-Konya kara yolunda hakem ve gözlemcileri taşıyan otomobil devrildi.

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