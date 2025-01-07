Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 11:44 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve hap ele geçirildi.

        Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        Dünya liderlerinin hazin sonu: Kaybedenler Kulübü
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        AB Delegasyonu'ndan 'yeşil ve gri pasaport' açıklaması
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Galatasaray'ın rönesansı!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Osimhen için 2 farklı transfer iddiası!
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Avrupa liderlerinden Musk'a peş peşe tepkiler
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        Resmen boşandılar
        Resmen boşandılar
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Bu asimetri vücuda neler katıyor?
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Santa Maria Kilisesi davası başladı! Gülen teröristi hakim uyardı!
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Ensede boza pişirmek deyimi nereden gelir?
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        Trump'ın Grönland ve Kanada ısrarı sürüyor
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits
        Kişisel AI süper bilgisayarı Project Digits

        Benzer Haberler

        Konyaspor Kulübü Başkanı Korkmaz'dan olağanüstü genel kurul kararıyla ilgil...
        Konyaspor Kulübü Başkanı Korkmaz'dan olağanüstü genel kurul kararıyla ilgil...
        Seyyar çaycı ve müşterisi, silahlı saldırıda yaralandı
        Seyyar çaycı ve müşterisi, silahlı saldırıda yaralandı
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Konya'da konuştu:
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Konya'da konuştu:
        Konya'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Konya'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
        Türkiye'de lisanslı depolarda 9,5 milyon ton hububat var
        Türkiye'de lisanslı depolarda 9,5 milyon ton hububat var
        Müşterilerini, omzunda iguana ile tıraş ediyor
        Müşterilerini, omzunda iguana ile tıraş ediyor