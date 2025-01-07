Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Seçen, Başkan Sefer'i ziyaret etti

Konya İl Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer'i ziyaret etti.

Seçen ve beraberindekiler Başkan Sefer'i makamında ziyaret ederek tarım yatırımlarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Başkan Sefer, Seçen'e nazik ziyareti ve ilçeye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.