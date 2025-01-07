Beyşehir kapalı pazar yeri dualarla hizmete açıldı

Beyşehir ilçesinde, yapımı tamamlanan kapalı pazar yeri açıldı.

Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı konuşmada, pazar yerinin yaklaşık 30 milyon liraya mal olduğunu söyledi.

İlçe halkına ve pazarcı esnafa hayırlı olması temennisinde bulunan Bayındır, projelerin devam ettiğini kaydetti.

Pazar yeri kesilen kurban ve yapılan duanın ardından açıldı.