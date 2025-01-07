Konya'da 1822 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu durdurdukları bir tırda arama yaptı.

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