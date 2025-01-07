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        Konya'da 1822 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 1822 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 19:27 Güncelleme: 07.01.2025 - 19:29
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        Konya'da 1822 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 1822 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Konya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kadınhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu durdurdukları bir tırda arama yaptı.

        Yapılan aramada 1822 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Tır şoförü, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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