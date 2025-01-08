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        Konya'dan kısa kısa

        Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer, ilçedeki şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:13
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        Konya'dan kısa kısa
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        Bozkır Kaymakamı Hasan Çimer, ilçedeki şehit ve gazi ailelerine ziyarette bulundu.

        Çimer, ilçedeki şehitlerin kabirleri, aileleri ve gazi yakınlarına ziyaret gerçekleştiriyor.

        Ailelerle sohbet eden Çimer, istek ve talepleri dinliyor.

        Çimer'e ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutanı Batuhan Duran, İlçe Emniyet Amiri Uğur Alaca, SYDV Müdürü Hasan Adigüzel ve mahalle muhtarları eşlik etti.

        - Kadınhanı'daki ortaokul öğretmeni basketbol maçlarında hakem olarak çıkıyor

        Kadınhanı ilçesinde görev yapan beden eğitimi öğretmeni Musa Kazım Çetin, basketbol maçlarını yönetiyor.

        Osmancık İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapan Çetin, öğrencilere örnek oluyor.

        - Kadınhanılı öğrenci yarışmada ikinci oldu

        İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışmasında Kadınhanılı öğrenci ikinci oldu.

        Yarışmaya katılan, Kadınhanı İsmet ve Ümmühan Önal İlkokulu öğrencisi Ümmühan Beril Çolak, ikinci olmanın sevincini yaşadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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