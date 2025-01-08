Konya'dan kısa kısa

Çimer'e ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutanı Batuhan Duran, İlçe Emniyet Amiri Uğur Alaca, SYDV Müdürü Hasan Adigüzel ve mahalle muhtarları eşlik etti.

Ailelerle sohbet eden Çimer, istek ve talepleri dinliyor.

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