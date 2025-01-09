Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Çatalhöyük'teki "8 bin 600 yıllık buluntu"dan esinlenip ekmek pişirdi

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da Neolitik Çağ yerleşim yeri Çatalhöyük'teki kazıda bulunan ve içeriğindeki tahılların analizlerle tespit edildiği "8 bin 600 yıllık ekmek"ten esinlenen aşçı Ulaş Tekerkaya, bezelye, arpa, buğday ve karaburçaklı ekmek pişirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:18 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çatalhöyük'teki "8 bin 600 yıllık buluntu"dan esinlenip ekmek pişirdi
        ABONE OL

        ABDULLAH DOĞAN - Konya'da Neolitik Çağ yerleşim yeri Çatalhöyük'teki kazıda bulunan ve içeriğindeki tahılların analizlerle tespit edildiği "8 bin 600 yıllık ekmek"ten esinlenen aşçı Ulaş Tekerkaya, bezelye, arpa, buğday ve karaburçaklı ekmek pişirdi.

        Çumra ilçesinde bulunan Çatalhöyük'te iki yıl önceki kazıda elde edilen kömürleşmiş süngerimsi buluntunun, Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (BİTAM) yapılan analizlerinde milattan önce yaklaşık 6 bin 600'e tarihlendirilen "mayalanmış ekmek" olduğu belirlendi.

        Yurt içi ve dışında heyecan uyandıran bu buluntunun ardından "8 bin 600 yıllık ekmeğin" lezzetini merak eden Konyalı aşçı Ulaş Tekerkaya, bunu bugüne kazandırmak istedi.

        Daha önce kazı ekibi başta olmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesinden akademisyenlerin de desteğiyle "Neolitik Çağ'da 9 Bin Yıllık Mutfak Kültürü" adlı eseri yayımlayan Tekerkaya, ekmekteki çoğunluğu bölgede yetişen tahılları topladı.

        Kazı heyetince yayımlanan Çatalhöyük Mekan 66 Neolitik Dönem Ekmek Buluntusu Analizleri ve Değerlendirmesi'ne göre farklı tahılları barındıran ekmeği üretmek için çalışma yapan Tekerkaya, ekmeğin 9 bin yıl önceki formunu yakalamak için onlarca deneme yaptı.

        Çatalhöyük toplumunun "el değirmeni" adı verilen volkanik ezgi taşı üzerinde tahılları öğüten Tekerkaya, hazırladığı bezeleri (hamur topağı) Meram Şehir ve Yaşam Kültürü Müzesi'nde odun ateşinde ocakta pişirdi.

        Tekerkaya, AA muhabirine, Çatalhöyük mutfağı üzerine hazırladığı eserin gastronomide global ödüle layık görüldüğünü söyledi.

        Yöredeki 9 bin yıllık yemek kültürünün bugüne kazandırılmasına yönelik menü hazırladığını anımsatan Tekerkaya, "Ekmeğin bulunmasının ardından bunu yapmak için heyecan duydum. Yaklaşık bir yıldır yaptığım denemeler sonucu ekmeğin son formu bu hale geldi. Başlarda çok fazlaca sert ve acımtırak tadı vardı ancak çok fazlaca denemelerin ardından reçetesini düzenleyerek lezzetli ürün halinde pişirdim. Gayet lezzetli ve doyurucu." diye konuştu.

        Tekerkaya, dönemin kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Ali Umut Türkcan'a teşekkür ederek, "Bilimsel analiz sonuçlarını paylaştılar. Anadolu'da günümüzde halen pişirilen somun şeklinde, insanlara faydalı ve besleyici bir ekmeğin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ekmeğin içinde bezelye, arpa, buğday ve karaburçak var." diye konuştu.

        - Ekmekteki tahıllar, ileri teknolojiyle belirlendi

        BİTAM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Ramazan Eker ise merkezde arkeolojik numunelerin kimyasal ve fiziksel yapılarının tanımlanabildiğini dile getirdi.

        BİTAM'da ileri teknoloji analiz cihazlarıyla çalışmaya katkı verdiklerini anlatan Eker, ekmek numunesinin analiziyle kimyasal ve fiziksel yapısının belirlendiğini ifade etti.

        Çalışmaya katkı veren akademisyenlerden Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görevlisi Salih Kavak da buluntunun analizinde ekmeğin içindeki baklagillerin mayalanmayı hızlandırdığını dile getirdi.

        "Çatalhöyük ekmeği"nin içinde arpa, buğday, bezelye ve karaburçağın tespit edildiğini aktaran Kavak, bunun akademik çalışmasının sürdüğünü söyledi.

        Ekmeği tadanlardan Petek Zülal Güleç ise ekmekteki tahıl zenginliğinin belirgin olduğunu belirterek, "Günümüz ekmeğine hiç benzemiyor. Bal, yağ ve reçele gerek yok. Bu çok lezzetli, atalarımızın her zaman daha iyisini bildiğini görmüş olduk." dedi.

        Dönemin kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Ali Umut Türkcan, 5 Mart 2024'te yaptığı açıklamada, "Fırının köşesinde küçük ve yuvarlak süngerimsi buluntunun, dikkatli belgelemeyle ekmek olduğu anlaşıldı. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde yapılan radyokarbon testleri, numunemizin milattan önce yaklaşık 6 bin 600'e kadar gidebileceğini gösterdi." ifadelerini kullanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        Şirin cinayetinde karar çıktı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villasını soyanlar yakalandı!
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        Sağlığı internette arayanlar! Türkiye dünya genelinde 26’ncı sırada
        Sağlığı internette arayanlar! Türkiye dünya genelinde 26’ncı sırada
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        Edip Akbayram yoğun bakımda
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        İstanbul'da kanlı infaz! Sokak sokak kovalayıp öldürdüler
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Amatör balıkçı bulmuştu! Osmanlı'ya ait olabilir
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Montella gelişmesi!
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Kedi savaşı
        Kedi savaşı
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        FT: Musk Starmer'ı görevden uzaklaştırmak istiyor
        FT: Musk Starmer'ı görevden uzaklaştırmak istiyor

        Benzer Haberler

        Jandarma kazadan sağ kurtulup aracı terk eden sürücüyü arıyor
        Jandarma kazadan sağ kurtulup aracı terk eden sürücüyü arıyor
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da konuştu:
        Konya'da tartıştığı eşinin pencereden atlayarak yaralanmasına neden olan ko...
        Konya'da tartıştığı eşinin pencereden atlayarak yaralanmasına neden olan ko...
        Bıçakla peşine düştüğü eşi pencereden atlamıştı; ifadesi ortaya çıktı (2)
        Bıçakla peşine düştüğü eşi pencereden atlamıştı; ifadesi ortaya çıktı (2)
        Özgür Özel: Milletin gözüne değil, bakanın sözüne bakıyorsunuz (2)
        Özgür Özel: Milletin gözüne değil, bakanın sözüne bakıyorsunuz (2)
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa