AKEYDER Başkanı Babayiğit'ten "aile" vurgusu

Aile Kurma Eğitme ve Yaşatma Derneği (AKEYDER) Başkanı Levent Babayiğit, aile yapısının temel haklara uygun şekilde korunmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini bildirdi.

Babayiğit, yazılı açıklamasında, toplumun temel yapı taşı olan aile kurumunun son yıllarda sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerin etkisiyle zayıflama eğilimi gösterdiğini belirtti.

Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Babayiğit, bireylerin aile kurmalarını destekleyecek ekonomik ve sosyal politikalar geliştirmenin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Babayiğit, LGBT hareketinin etkilerinin, aile kurumuna yönelik kaygılar arasında öne çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Geleneksel aile yapısı, tarih boyunca toplumun istikrarını sağlayan bir değer olarak kabul edilmiştir. Ancak LGBT hareketinin artan görünürlüğü ve bu ilişkilerin aile yapısına etkileri, toplumsal değerlerde çatışmalara yol açmaktadır. Hukuki alandaki yetersizlikler de aile yapısının zayıflamasına yol açmaktadır. Boşanma süreçlerindeki zorluklar, velayet ve nafaka sorunları, aile içi şiddet ve yetersiz koruma mekanizmaları, çocukların hakları gibi hukuki alandaki yetersizlikler de aile yapısının zayıflamasına yol açmaktadır. Aile yapısının temel haklara uygun şekilde korunmasını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalı ve ailelere yönelik ücretsiz danışmanlık ve terapi hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. Unutmayalım ki adil ve etkili bir hukuk sistemi, güçlü aile yapısının temel güvencesidir. Aile, toplumun geleceğidir. Onu korumak hepimizin ortak sorumluluğudur ilkesiyle derneğimiz günlük 100'e yakın kursiyerimize ücretsiz destek eğitimi vermekteyiz. İnşallah yıl sonunda binleri bulma hedefindeyiz."