Karapınar'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ersoy, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Önal, Karapınar Belediyesi'nde düzenlenen programda, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için gece gündüz demeden çalışan, büyük fedakarlıklar gösteren bireyler olduğunu söyledi.

İlçenin gelişimini ve güzelliklerini duyurmada gösterilen gayret için gazetecilere teşekkür eden Önal, Karapınar'ın, değerli gazetecilerle daha güçlü şekilde tanıtılmaya devam edeceğini kaydetti.