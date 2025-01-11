Konya'da tır aydınlatma direğine çarptı
Konya'nın Sarayönü ilçesinde aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Sürücüsü henüz bilinmeyen 42 AJA 584 plakalı tır, D-300 kara yolunda refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kazadan dolayı trafikte bir süre aksama yaşandı.
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