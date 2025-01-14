Beyşehir'de Halk Ekmek Fabrikası hizmete girdi

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da halk ekmek fabrikasının bir vardiyada 17 bin 500 ekmek üretim yapacağını belirtti.

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