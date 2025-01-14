Konya'da "Bizim Okulumuz" projesi devam ediyor

Proje kapsamında, yemekhane, lavabolar gibi ortak kullanım alanlarında hijyen standartlarında iyileştirme ve yenileme çalışmaları yürütülüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, eğitim ortamlarının öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmesi ve daha verimli bir öğrenme ortamı sağlanması hedefleniyor.

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