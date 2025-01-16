AK Parti Karapınar İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Karapınar AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Genel Kurulu, Karapınar Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Kongre, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Eski Kadın Kolları Başkanı Ayşe Taşpınar, "Kadınların siyasetteki gücü, toplumun her alanına etki ediyor. AK Parti çatısı altında, kadınlar olarak güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Karapınar'da bu birlikteliği daha da büyüteceğiz." dedi.

Yeni seçilen İlçe Kadın Kolları Başkanı Akile Yazar, görevine başladı.

Kongreye, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ersoy, Karapınar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Fatih Burak Koyuncuoğlu ile çok sayıda partili katıldı.