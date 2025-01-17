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        Konya'da üniversitenin hayvan hastanesinde geçen yıl 20 bin müdahale yapıldı

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da modern donanımı ve uzman ekibiyle günün her saati hizmet veren Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde geçen yıl, 20 bin hasta ve yaralı hayvana sağlık hizmeti verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 11:06 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:06
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        Konya'da üniversitenin hayvan hastanesinde geçen yıl 20 bin müdahale yapıldı
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        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da modern donanımı ve uzman ekibiyle günün her saati hizmet veren Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde geçen yıl, 20 bin hasta ve yaralı hayvana sağlık hizmeti verildi.

        Üniversite bünyesinde ön muayene odaları, görüntüleme üniteleri, ameliyathaneleri, laboratuvarı ve aşı birimleriyle 11 bin metrekare alanda tam kapasite hizmet sunan hastanede, buzağı, inek, koyun, keçi gibi çiftlik hayvanlarının yanı sıra kedi, köpek, egzotik ve kafes hayvanlarının da tanısı konulup tedavileri yapılıyor.

        Hastaneye gelen yaralı ve hasta hayvanları sağlığına kavuşturmak için mücadele eden veteriner hekimler, birçok önemli cerrahi operasyon da gerçekleştiriyor.

        İç hastalıkları, cerrahi, suni tohumlama, doğum ve jinekoloji alanlarındaki kliniklerde hizmet verilen hayvan hastanesinde, ameliyat sonrası hasta bakım, karantina ve izolasyon üniteleri de yer alıyor.

        - Yaklaşık 5 bin cerrahi operasyon girişimi yapıldı

        Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Satılmış, AA muhabirine, 2013'ten itibaren hasta sayısında ivmeli artış yaşandığını söyledi.

        Satılmış, hastanenin modern donanımı ve uzman kadrosu sayesinde tedavilerde yüksek başarı oranı yakaladıklarına dikkati çekti.

        Özellikle birçok müdahalede bulunabildiklerini anlatan Satılmış, şöyle konuştu:

        "Akla gelebilecek, insanlarda yapılan, 'Hayvanlarda bu da yapılabiliyor mu?' denebilecek her türlü operasyonu burada uyguluyoruz. Hafta sonu ve mesai saatleri dışında gelenler dışında, acil servis kliniğine 3 bin hasta geliyor. İç hastalıklarına 6-7 bin, cerrahiye 5 bin hasta geliyor. Cerrahiye gelenlerin yüzde 70'ine operasyon gerçekleştiriliyor. Genelde riskli doğumlar olduğu için bunları da operasyon olarak düşünebiliriz. Yani yaklaşık 5 bin operasyon yapıldı diyebiliriz. Aşı için 3-4 bin, çipleme için 500 hayvan geldi."

        - Pet hayvanları, çiftlik hayvanlarını geçti

        Satılmış, tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu kentte çiftlik hayvanlarının oluşturduğu hasta çoğunluğunun, salgınla birlikte evcil hayvanlara geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Hastanemize 2019'da 18-19 bin hasta gelirken, 2020 ve 2021 yılında hasta sayımız 23 binlere kadar çıktı çünkü pandemide pet hayvanı sahiplenenlerin sayısı arttı. Özellikle sahiplenilen hayvanların yüzde 90'ını kediler oluşturuyor. Pandemiye kadar ortalama 15 bin civarında hasta gelirken, sonrasında 20 binin altına hiç düşmedik. Pandemiden önce çiftlik hayvanları çoğunluktaydı. Sonrasında yoğunluğumuz pet hayvanlarına geçti. Son yıllarda egzotik hayvanlar da çok gelmeye başladı. İguana, kuş, tavşan, ginepig, yılan, kaplumbağa gibi hayvanlar geliyor. Bazen bizim bile ilk defa karşılaştığımız egzotik hayvanlar gelebiliyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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