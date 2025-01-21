Karapınar'da sanayi sitesindeki "2. Etap Projesi" onaylandı
Karapınar ilçesindeki sanayi sitesinin 2. Etap Projesi'nin onaylandığı bildirildi.
Karapınar ilçesindeki sanayi sitesinin 2. Etap Projesi'nin onaylandığı bildirildi.
Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, yaptığı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığının bölgeye yalnızca yol çalışmaları için 70 milyon lira değerinde yatırım yaptığını belirterek, belediye olarak sanayi sitesinin her yönüyle yanında olduklarını vurguladı.
Meke Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muharrem Güngör de projenin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.
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