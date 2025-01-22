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        Konya'da oğlunun tüfekle vurduğu baba öldü

        Konya'nın Akşehir ilçesinde oğlunun tüfekle vurduğu baba, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 11:41 Güncelleme: 22.01.2025 - 11:41
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        Konya'da oğlunun tüfekle vurduğu baba öldü
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde oğlunun tüfekle vurduğu baba, hayatını kaybetti.

        Reis Mahallesi'nde İ.Ö. (16) ile babası Özcan Ö. (41) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ö. babasına tüfekle ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi Özcan Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Özcan Ö'nün cenazesi otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Şüpheli İ.Ö. gözaltına alındı.

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