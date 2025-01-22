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        Konya'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında 2025 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 16:17 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:17
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        Konya'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında 2025 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Akın, toplantının açılışında, kentte yerel yönetimlerin de dahil olduğu 2024 Yılı Yatırım Programında, 752 yatırım projesinin yer aldığını aktardı.

        Bunlardan 376'sının tamamlandığını, 258'in üzerinde çalışmaların sürdüğünü, 93 projenin de ihale aşamasında olduğunu anlatan Akın, projelerin toplam tutarının 31 milyar 329 milyon lira olduğunu, 2024 yılı itibarıyla da 24 milyar 605 milyon lirasının harcama yapıldığını belirtti.

        Düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.

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