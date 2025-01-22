Konyaspor'da Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor

Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve geçiş oyunundan sonra çift kale maç yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, koşu ve ısınmayla başladı.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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