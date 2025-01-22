Konyaspor'da Galatasaray maçının hazırlıkları sürüyor
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, koşu ve ısınmayla başladı.
Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve geçiş oyunundan sonra çift kale maç yaptı.
İç Anadolu ekibi, 25 Ocak Cumartesi günü oynayacağı Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı idmanla devam edecek.
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